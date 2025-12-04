Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'a ziyaret

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, gazeteci Merdan Yanardağ’ı, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

TELE2 Haber’in aktardığına göre, TGC heyetinde Başkan Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Güç ile Yönetim Kurulu üyeleri Göksel Göksu, Pınar Aktaş ve Zeynel Lüle yer aldı.

Yanardağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile birlikte “siyasi casusluk” suçlamasıyla 27 Ekim 2025’te tutuklanmıştı. Tele1’in Genel Yayın Yönetmeni, ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.’ye kayyum atanmasının ardından, kanalın İstanbul, Ankara ve İzmir bürolarında toplam 40 gazeteci işten çıkarılmıştı.

“BU KUMPASA BOYUN EĞMEYECEĞİM”

Ziyaret sırasında tutuklu bulunduğu dosyaya ilişkin TGC Yönetim Kurulu’na bilgi veren Merdan Yanardağ, suçlamalara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Beni İBB Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu desteklemekle suçluyorlar. Ben bu casusluk davasıyla Tele1’e el koymanın yanı sıra, İmamoğlu’nun da tutuklu kalmasını sağlayacak ikinci bir dava alternatifi üretmek istediklerini düşünüyorum. Ben bu iktidar döneminde üçüncü kez tutuklanıyorum. Gazetecilik yapmayı, demokratik hakların kullanımını suç saymaya çalışıyorlar. Benim gibi bir yurtseverin casusluk suçuyla tutuklanması akıl dışı bir durum. Yine basın ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının engellenmesine yönelik bir kumpasla karşı karşıyayız. Bu suçlamadaki amaçlardan biri 144 emekçinin çalıştığı Tele1’e el koymaktı. Tele1’e kayyum atandı. Bu kumpasa boyun eğmeyeceğim. Her hal ve şartta gazeteciliği, halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğim.“

TGC: “GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR”

Ziyaretin ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, yazılı bir açıklama yaparak hem üyeleri Yanardağ’ın tutukluluğuna hem de Tele1’e kayyum atanmasına tepki gösterdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kurulduğumuz günden bu yana bağımsız, bağlantısız gazetecilik anlayışını savunuyoruz. Bağımsız gazetecilik yapabilmek için de haberin serbest dolaşımının ve halkın haber almadaki kanallarının korunması gerekiyor. Ne yazık ki Tele1’e kayyum atanması, üyemiz Merdan Yanardağ’ın tutuklanması halkın haber alma hakkını engelleyen uygulamalara bir yenisinin eklenmesi anlamına geliyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından medya kuruluşlarına kayyum atanması ise sistematik olarak basın emekçilerini işsiz bırakıyor. El konulan medya kanallarının bağımsız yayın çizgisinin değiştirilmesi de kamuoyunun çoğulcu bilgiye erişim hakkını ortadan kaldırıyor. Basın özgürlüğü olmadan toplumsal barış ve refah sağlanamayacaktır. Basının bağımsızlığı üzerinde doğrudan baskı yaratan TMSF’nin müdahaleleri son bulmalıdır. Üyemiz Merdan Yanardağ ve tüm tutuklu gazeteciler serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir.”

Açıklamada, Tele1’e kayyum atanmasının halkın haber alma hakkına yönelik olumsuz bir örnek olduğu belirtilirken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun medya alanındaki müdahalelerinin basın emekçilerini işsiz bıraktığı ve çoğulcu yayıncılığı zayıflattığı vurgulandı.

2013 VE 2023 TUTUKLULUKLARI

Merdan Yanardağ, daha önce Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde, Ergenekon davası kapsamında örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yanardağ’ı 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti ve gazeteci 14 Eylül 2013’te tutuklandı. Yanardağ, yaklaşık altı ay sonra, 10 Mart 2014’te tahliye edildi.

Yanardağ, ikinci kez 2023 yılında tutuklandı. Genel Yayın Yönetmeni olduğu Tele1 ekranlarında yayınlanan “4 Soru 4 Yanıt” programında Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması gerektiğini ifade etmesinin ardından, 27 Haziran 2023’te bu açıklamalar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Yaklaşık 101 gün cezaevinde kaldı. Bu dosyada 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandı.

Davanın 4 Ekim 2023’te görülen ilk duruşmasında mahkeme, Yanardağ hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti. RTÜK, söz konusu yayın nedeniyle Tele1’e idari yaptırım uyguladı.

AYM’DEN İHLAL VE TAZMİNAT KARARI

Merdan Yanardağ, 2023 yılında aldığı ceza ve tutukluluk sürecine ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. 3 Kasım 2025’te açıklanan kararında Anayasa Mahkemesi, Yanardağ’ın Tele1’de Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamalarda şiddet ve cebir çağrısı bulunmadığını belirledi.

Yüksek Mahkeme, gazetecinin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Karar doğrultusunda Yanardağ’a 166 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine, ayrıca kararın, kendisine iki yıl altı ay hapis cezası veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.