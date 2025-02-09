Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Ortada suç değil haber var!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gözaltıların kanuna aykırı olduğu belirtilen açıklamada, "Bu olayda ortada suç değil, haber vardır. Haber gerçek mi, güncel mi, haberin verilmesinde kamu yararı var mı buna bakılır" denildi.

TGC tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"BirGün Gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ile Berkant Gültekin’in ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir’in Sabah Gazetesi yazarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ziyaretini haberleştirdiği için gözaltına alınması kanuna aykırıdır. Ziyaret, ilgili gazetede yayınlanmış ve alenileşmiştir. Birbiri ardına gerçekleşen haksız, hukuka ve kanuna aykırı gözaltı uygulamalarına devam edilmektedir.

5271 Sayılı Kanunun 91. Maddesinin 2. bendine göre ‘Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır.

"ORTADA SUÇ DEĞİL HABER VARDIR"

Bu olayda ortada suç değil, haber vardır. Haber gerçek mi, güncel mi, haberin verilmesinde kamu yararı var mı buna bakılır. Gazetecilerin evinden ve iş yerinden gözaltına alınması uygulamaları kabul edilemez. Tüm gazeteciler işinin başında ve haberinin peşindedir. Usule uygun olarak adliyeye çağrılmaları yeterlidir. Halkın haber alma hakkı en üstün kamu yararıdır. Meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır."