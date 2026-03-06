Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yapay zeka toplantısı düzenledi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu, dün saat 14.00’te yapay zeka, cinsiyet eşitsizliği ve hukuk ilişkisini ele alan bir toplantı düzenledi.

“Yapay Zeka, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Gazetecilik” başlıklı toplantıda dünyada hızla yaygınlaşan yapay zeka teknolojilerinin yarattığı yeni eşitsizlik alanları, etik ihlaller, hukuksal sorunlar ve dijital tekelleşme başlıkları tartışıldı.

Toplantının açılış konuşmasını TGC Başkanı Vahap Munyar yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre her dört büyük ölçekli girişimden birinin artık bir yapay zeka sistemi kullandığına dikkat çeken Munyar, “Yapay zekayı en hızlı sahiplenen sektör, tartışmasız bilgi ve iletişim sektörü. Bu alanda faaliyet gösteren her iki işletmeden biri artık yapay zeka ile çalışıyor. Türkiye’de her 5 kişiden 1’i yapay zeka kullanıyor. Erkeklerde kullanım oranı yüzde 20,4 iken kadınlarda ise yüzde 17,9 olarak belirlenmiş” diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ise gazetecilerin de gündemindeki yapay zekanın etik bildirgelerde yer almasının önemine işaret ederek şöyle konuştu:

“TGC Meslek ilkelerini İzleme Komisyonumuzla Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni güncelledik. Yapay zeka, bildirgedeki önemli başlıklardan biri. Bildirgeye göre bizler gazeteciler olarak yapay zeka teknolojilerini, etik ve yasal sınırlar doğrultusunda kullanmalıyız. Yapay zeka destekli haber, yazı, fotoğraf, video, grafik, tasarım gibi her türlü içerik üretimini, editörlerin nihai kontrolü ve denetimi altında yürütmeli. Gazeteci, yapay zeka kullanarak gerçeğe aykırı içerik üretmemeli; oluşturulan tüm içeriklerde hangi yapay zeka programı ile üretildiğini mutlaka belirtmeli; yapay zeka programına verdiği komutları saklamalı. Ayrıca TGC’nin ödül başvurularında da gazetecilerin haberlerinde yapay zeka kullanıp kullanmadıklarını beyan etmesi gerekiyor. Seçici Kurullar bu beyana göre başvuruları değerlendiriyor.”

"ERİL DİLİN DEĞİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Toplantıda TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi:

“TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu, kadın gazetecilerin yaşadığı mesleki sorunları ortaya koymak ve medyadaki cinsiyetçi dilin değişmesine katkı sunmak için kuruldu. Komisyon olarak eril dilin değişmesi için çalışıyoruz. İlk olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu’nu hazırladı. Medya kuruluşlarında ve iletişim fakültelerinde gazeteci adaylarına yönelik Medyada Cinsiyet Eşitlikçi Dil Eğitimleri verildi. Dünya Kadınlar Günü’nde her yıl TGC üyeleriyle toplantılar yapıldı. Kadın yürüyüşlerine katıldık. Yine her yıl 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle toplantılar düzenledik. Meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları ortaya koymak adına anket çalışmaları yaptık. Kadın sorunlarına eğilen haber çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri kapsamında Kadın haberi kategorisi oluşturuldu. Son olarak TGC Medyada Cinsel Şiddet ve Tacizi Önleyici Politika Belgesi hazırlandı kamuoyu ile paylaşıldı.”

"YAPAY ZEKA ARTIK ARAMA MOTORU OLARAK KULLANIYOR"

TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu gazeteciler arasında yapay zeka kullanımının giderek yaygınlaştığına vurgu yaparak şöyle konuştu: