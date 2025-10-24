Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazetecilik suç değildir

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın TELE 1 Televizyonuna kayyum atanmasına tepki gösterdiği açıklamada, "Hukuksuz karar, tam da gün boyu yaşanan benzer hukuksuzluk haberlerinin sıralandığı ana haber bülteninde uygulandı ve yayın kesildi. Çünkü hedef haber, çünkü hedef gazetecilik. Gazetecilik suç değil” denildi.

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Türkiye Gazeteciler Sendikası, TELE 1’e kayyum atanmasını hukuksuz bir karar olarak değerlendirerek, gazeteciliğin suç olmadığını vurguladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sabah Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı Tele 1'e akşam kayyım atandı. Hukuksuz karar, tam da gün boyu yaşanan benzer hukuksuzluk haberlerinin sıralandığı ana haber bülteninde uygulandı ve yayın kesildi. Çünkü hedef haber, çünkü hedef gazetecilik. Merdan Yanardağ da Tele1 de tüm gerçek gazeteciler ve basın yayın kuruluşları da yalnız değildir. Çünkü gazetecilik suç değildir.”