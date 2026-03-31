'Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu: BirGün'e 3 ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, sahiplerini buldu.

Bu yıl 48 ödül ve övgü ile 2 özel ödül verildi.

BirGün Haber Müdürü Mustafa Kömüş, “1278 bölümde profesör yok” başlıklı haberiyle övgüye değer bulundu.

Gazetemizin sayfa tasarımcısı Kardelen Tatar Sinecan ise 8 Mart 2025 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa” tasarımıyla ödüle layık görüldü.

Halis Dokgöz de 2 Mart 2025 tarihinde BirGün'deki Metafor köşesinde yayınlanan “Trump her yerde” karikatürüyle ödüle değer görüldü.

"NE İSMAİL ARI'YI NE BİRGÜN'Ü SUSTARABİLECEKLER!"

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Mustafa Kömüş, şunları söyledi:

"Bu ödülü bütün BirGün emekçileri adına alıyorum. Biz BirGün’de her zaman kolektif emeğe ve üretime değer veriyoruz. Dolayısıyla bu ödül sadece benim değil, tüm BirGün emekçilerinindir. Buradan özellikle vurgulamak istediğim bir konu var. Biliyorsunuz muhabirimiz İsmail Arı Ramazan Bayramı’nın ikinci günü gözaltına alındı ve tutuklandı. Tarikatların, rantçıların ve yolsuzlukların üstüne gittiği için onu susturmaya çalıştılar. Buna da dezenformasyon kulpu taktılar. Tek suçu gazetecilik yapmak olan İsmail Arı’yı cezaevine attılar. Ancak bilsinler ki ne İsmail’i ne de BirGün’ü susturabilecekler. Bir kez daha ısrarlar söylemek istiyorum: Gazetecilik suç değildir! Bu ödülü başta İsmail Arı olmak üzere tüm tutuklu gazetecilere adıyorum."

BirGün Yayın Koordinatörü Elif Ilgaz, 'Birinci Sayfa Düzeni Övgü' ödülünü törene katılamayan Kardelen Tatar Sinecan adına aldı.

Elif Ilgaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "BirGün Gazetesi'ni bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Erkek şiddeti nedeniyle öldürülen tüm kadınlar adına alıyoruz ödülümüzü. Aynı zamanda tutuklu gazetecilere; İsmail Arı'ya, Merdan Yanardağ'a, Alican Uludağ'a ve tüm tutuklu gazetecilere" dedi.

Karikatür Ödülü'ne layık görülen Halis Dokgöz ise, "Bu ödül benim için çok önemli. Karikatür; nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa onun karşısında durur. Karikatür; kötüye karşı iyiyi, haksıza karşı haklıyı, savaşa karşı barışı savunur. Ben bir adli tıp uzmanı olarak, bir akademisyen olarak bilimin ışığında karikatür sanatının eleştirel diliyle çizimlerimi yapıyorum. Bana bu fırsatı veren de BirGün Gazetesi. Gazetemle gurur duyuyorum" diye konuştu.

