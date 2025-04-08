'Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu: BirGün'e 5 ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

TGC'nin ödül töreni, bugün İstanbul'da Burhan Felek Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Törende, gazetemiz BirGün'den Deniz Güngör, İlayda Kaya, Sibel Bahçetepe, Özgür Çeliktürk ve Sarya Toprak ödülünü aldı.

Ödülünü Ayşegül Aydoğan Atakan'dan alan Sibel Bahçetepe, "Bu ödül, sadece bir kişisel başarı değil, aynı zamanda gazeteciliğin gücüne olan inancımın da bir yansımasıdır. Bu ödülün, depremde kaybettiğimiz hayatlar ve onların acılarına dikkat çekme konusunda bir adım daha atmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Hep birlikte, daha adil bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Deniz Güngör, ödülünü Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu'ndan aldı. Ödülün ardından konuşan Güngör, "İlk olarak ödülümü tıpkı Gazete Duvar gibi Google’ın algoritma değişikliğiyle sesi kısılmak istenen tüm muhalif basın emekçilerine adıyorum. İkincisi ise, demokratik haklarını kullanarak ses çıkaran, ama bugün hâlâ tutuklu bulunan 299 genç. Onların susturulmaya çalışıldığı bir ülkede, bizler daha çok konuşmalı, daha çok yazmalıyız. Bu ödül, onların da sesine ses katsın isterim" diye konuştu.

İlayda Kaya, Mesude Demir'in elinden ödülünü aldıktan sonra şunları söyledi:

"Sisteminizin Mağduru Yine Kadınlar" haberini hazırlarken karşılaştığım tablo çok çarpıcıydı. Reşit kadınların sağlık bilgileri, onların bilgisi ve onayı olmadan aile üyeleriyle, özellikle babalarıyla paylaşılıyordu. Bu sadece bir veri ihlali değil, kadının iradesinin yok sayıldığı bir sistemin göstergesiydi. Bu haberi yaparken tek amacım vardı: Görmezden gelinen bir gerçeği görünür kılmak. Bugün bu ödülle, bu çabanın karşılık bulduğunu görmek çok değerli."

Ayşegül Aydoğan Atakan’dan ödülünü alan Sarya Toprak ise şu ifadeleri kullandı:

"Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenciyim. 300'ü aşkın sıra arkadaşım anayasal haklarını kullandıği için hukuksuzca tutuklandı. Ödülümü Sevgili arkadaşım Utku Özay nezdinde tüm tutuklu öğrencilere adiyorum."

Son olarak Uğur Güç'ten ödülünü alan Özgür Çeliktürk ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bu ödül, sadece kişisel bir başarı değil; emeğin, alın terinin ve dayanışmanın değerini hatırlatmak için bir fırsat. Bu ödülü, tüm emeğiyle var olan, üreten, mücadele eden herkes adına alıyorum."

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Deniz Güngör, 26 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan “Özel hastanede izinsiz operasyon skandalı: Yargıya yalan söylediler” haberi ile "Sağlık Haberi Ödülü"nü kazandı.

İlayda Kaya, 24 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan “Sisteminizin mağduru yine kadınlar” başlıklı haberiyle "Sağlık Haberi Övgü" ödülüne değer bulundu.

Sibel Bahçetepe, 27 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihlerinde "Simsarlara karşı yalnız bırakma!-Adalet terazisi paradan yana!" başlıklı araştırması ile "Araştırma Haberi Ödülü"ne layık görüldü.

Özgür Çeliktürk hazırladığı BirGün'de 4 Aralık 2024 yayı.lanan “5. Sayfa” ile "İç Sayfa Övgü'ye layık görüldü.