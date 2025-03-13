Türkiye Gazetesi, PYD yöneticisi Salih Müslim'le röportaj yaptı

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi, Demokratik Birlik Partisi (PYD) yöneticisi Salih Müslim'le röportaj yaptı.

Daha önce Salih Müslim'le röportaj yapan Nevşin Mengü hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yılmaz Bilgen imzalı ve internet sitesinde yer alan haberde, "PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslüm gazetemize konuşarak Şam mutabakatı ve bundan sonraki takip edilecek yol haritasına ilişkin sorularımızı cevapladı" denildi.

Röportajda Müslim, anlaşmaya ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısına uyacaklarını, özerklik talebi olmadıklarını açıkladı.

Habere göre Müslim, "Öncelikle Orta Doğu denklemi bu barış sürecinden güçlü bir biçimde etkilenir. Biz Türkiye düşmanlığı ekilerek bir yere varılacağına inanmıyoruz. Türkler bize komşu ve dost bir millet. Biz ayrı bir devlet peşinde değiliz. Suriye’de demokratik katılım çerçevesinde var olmak için bu adımı attık. Türkiye ve Suriye halkının parçası ve kardeş hukuku dahilinde yaşamak istiyoruz. Suriye’de bir özerklik talebimiz yok. Siyasi hiçbir ön şartta sunmuyoruz. Eşit temelde adil bir yönetim istiyoruz" dedi.

NEVŞİN MENGÜ'YE CEZA VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Salih Müslim'le yaptığı röportajı sosyal medya hesabından yayınladığı için hakkında "örgüt propagandası" iddiasıyla dava açılan Nevşin Mengü’ye 1 yıl 3 ay ceza verilmişti.