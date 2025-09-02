Türkiye, Gazze filolarına izin vermemişti: Katılmak isteyenler Avrupa'ya gitti

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler; gıda, su ve ilaç gibi insani yardımların yanı sıra yüzlerce aktivist, siyasetçi ve gazeteciyi taşıyor.

Filoya Türkiye'den katılacak aktivistlerin bir kısmı Barselona'ya giderken, bir kısmı İtalya'nın Cenova ve Katanya kentine, diğer bir kesim ise 4 Eylül'de Tunus'ta filoya dahil olmak üzere yola çıktı.

Türkiye’den yaklaşık 100 aktivist, farklı ülkelerdeki limanlara giderek filoya katıldı. Türkiye limanlarından ise, hiçbir gemi hareket etmedi. Aktivistlerin daha önce izin çıkmadığı için bu kez başvuru yapmadığı ya da stratejik nedenlerle tercih etmediği belirtiliyor.

"TÜRKİYE, BURADAN GEMİ GİTMESİNE SICAK BAKMIYOR"

Karar Gazetesi'nden Büşra Cebeci'ye konuşan Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye’den gemi çıkmamasının geçmiş tecrübelerden kaynaklandığını hatırlatarak “Eylem, Küresel Gazze Yürüyüşü olarak başladı aslında. İlk etapta Madlen, ardından Hanzala gemisi yola çıktı ama abluka delinemedi. ‘Nasıl daha etkili oluruz?​’ diye düşünüldü ve bu filo fikri doğdu. Bildiğim kadarıyla Türkiye’den bir başvuru yapılmadı. Çünkü Türkiye buradan gemi gitmesine sıcak bakmıyor. Daha önce İHH’nın organize ettiği ‘Özgürlük Filosu’ için günlerce bekledik, onay verilmemişti. Bu sefer de mürcaata gerek duyulmadı. Çünkü izin çıkmayacağı biliniyor” dedi.

"İSRAİL İLE TİCARETİN GERÇEKTEN DURDURULUP DURDURULMADIĞI BİLE ŞÜPHELİ"

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da iktidarın İsrail ile ticareti tam anlamıyla bitiremediğini kaydetti:

"Türkiye’de pek çok aktivist, Filistin’deki katliamı ve İsrail ile ticareti protesto ettiği gerekçesiyle davalarla boğuşuyor. Savaş başladığından bu yana defalarca gemiler için başvuru yapıldı, hepsi reddedildi. Dolayısıyla şu an yeni bir müracaat yok. Bu nedenle uluslararası bir organizasyonla yola çıkıldı. Toplumumuzda büyük bir hassasiyet varken hükümetin sessiz kalması, gemilerin Türkiye limanlarından çıkmaması kabul edilemez. İsrail ile ticaretin gerçekten durdurulup durdurulmadığı bile şüpheli. Her açıklamada ‘kısıtlama getirilecek’ deniyor ama gemiler yine gidiyor. Bu tavır hükümetin Gazze konusunda sınıfta kaldığını gösteriyor."

"TÜRKİYE’DEN GEMİ KALKSA, YOLA ÇIKMADAN İSRAİL BASKISIYLA ENGELLENEBİLİRDİ"

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz ise, gemilerin Türkiye’den hareket etmemesini “Bilinçli bir tercih” diye savundu: "Türkiye 44 ülkedeki delegasyonlardan biri. Bizden yaklaşık 100 aktivist farklı ülkelerden filoya dahil oldu. Bu, tarihteki en büyük sivil eylem. Amaç ablukayı kırmak, soykırımı durdurmak. Türkiye’den gemi hareket etse, daha yola çıkmadan İsrail baskısıyla engellenebilirdi. Mavi Marmara tecrübesinden biliniyor. Bu nedenle Avrupalı aktivistlerin merkezde olduğu bir strateji benimsendi. Dolayısıyla delegasyon da Türkiye’de başvuru yapmadı."