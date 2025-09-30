Türkiye, Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı için "Türkiye bugün gerçekleşecek arabuluculuk toplantısına katılacak" ifadelerini kullandı.

Sözcü, Gazze planının pazartesi günü Hamas'a iletildiğini bildirdi.

20 MADDELİK GAZZE PLANI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı. Netanyahu öte yandan Gazze'deki işgalin devam edeceğini vurgulamıştı.