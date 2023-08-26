Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Kapadokya'da sanatseverlerle buluştu
Sabancı Vakfının ana destekçisi olduğu ve kuruluşunda büyük rol oynadığı Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Kapadokya'da sanatseverlerle buluştu.
Şef Cem Mansur'un yönetimindeki topluluk, cumhuriyetin yüzüncü yılı etkinlikleri kapsamında Nevşehir'deki Paşabağları Ören Yeri'nde konser verdi.
140 kişilik kadroyla çıkan toplulukta, Feryal Türkoğlu, Ferda Yetişer, Ayhan Uştuk ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer aldı.
Paşabağları Ören Yeri'ndeki etkinlik, gece ışıklandırması yapılan peribacaları arasında gerçekleştirildi.
TUGFO yurt dışı turnesi kapsamında 29 Ağustos'ta İtalya'nın Sicilya bölgesinde düzenlenen Palermo Classica Festivali, 31 Ağustos'ta Agrigento Tapınaklar Vadisi, 1 Eylül'de Selinunte, 2 Eylül'de yeniden Palermo Classica Festivali ve 3 Eylül'de ise Corleone'da sahneye çıkacak.