Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı. Okul öncesi, ilkokul 1. ve lise 9. sınıflar, geçen hafta uyum eğitimi almıştı. Ortaokul 5. sınıfa bu yıl başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 15 Eylül'e kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm kademelerde 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yaptığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları öğrencilere ulaştırdı.

Yeni eğitim-öğretim yılı, 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başladı.

Bu yıl eğitim ailesine katılan 45 bin yeni öğretmenden 21 bin 560'ı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede görev yapacak.