Türkiye gıdada yine şampiyon

Haber Merkezi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye’de ağustos ayında enflasyonda yıllık bazda yaşanan gerilemenin etkisiyle, bölgede enflasyonun düştüğü açıklandı. Türkiye yine gıda enflasyonunda birinci oldu.

GEÇEN AYA ORANLA YÜZDE 10 ORANINDA DÜŞTÜ

Temmuz ayında yüzde 50’yi aşan yıllık enflasyon, Ağustos ayında yaklaşık yüzde 10 puanlık bir düşüş gösterdi. Ancak bu düşüş, Türkiye’nin hala yüksek enflasyon oranlarına sahip olması nedeniyle ekonomik istikrar açısından bazı kaygıları da beraberinde getirdi. OECD ülkeleri arasında Türkiye haricinde kalan 24 ülkede enflasyon düşerken, dokuz ülkede artış, beşinde ise sabit kalma durumu gözlemlendi.

Bu durum, Türkiye’nin uluslararası ekonomik göstergelerdeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Yıllık OECD enerji enflasyonu, Temmuz ayındaki yüzde 3,3’ten Ağustos ayında yüzde 0,1’e düşüş gösterdi. Bu durum, 31 OECD ülkesinde düşüşler yaşanmasına neden oldu.

ENERJİ VE GIDA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ

Yıllık gıda enflasyonu ve çekirdek enflasyon da benzer bir durum izledi. Çekirdek enflasyon, yalnızca 9 ülkede yükselirken, 19 ülkede sabit kaldı.

Enerji fiyatlarındaki bu keskin düşüş, gıda fiyatları üzerinde de olumlu bir etki yarattı. Yıllık OECD enerji enflasyonu, Temmuz ayındaki yüzde 3,3’ten Ağustos ayında %0,1’e önemli bir düşüş gösterdi. Bu durum, 31 OECD ülkesinde düşüşler yaşanmasına neden oldu.

Yıllık gıda enflasyonu ve çekirdek enflasyon da benzer bir trend izledi. Çekirdek enflasyon, yalnızca 9 ülkede yükselirken, 19 ülkede sabit kaldı. Enerji fiyatlarındaki bu keskin düşüş, gıda fiyatları üzerinde de olumlu bir etki yarattı. Ancak, gıda enflasyonundaki durgunluğu, bazı ülkelerde hâlâ kaygı yaratmaya devam ediyor.

G7 ÜLKELERİNDE ENFLASYON EĞİLİMLERİ

G7 ülkelerinde yıllık manşet enflasyon, enerji fiyatlarının etkisiyle Temmuz ayındaki yüzde 2,7’den Ağustos ayında yüzde 2,4’e düştü. Japonya ve Birleşik Krallık hariç tüm G7 ülkelerinde enflasyon oranları geriledi. Kanada, ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde, yıllık enflasyon 2021’den bu yana en düşük seviyelerine ulaştı. G7 ülkelerinde enerji fiyatlarının düşmesi, manşet enflasyonda belirgin bir azalmaya neden oldu. Avro bölgesinde, Tüketici Fiyat Endeksi (HICP) ile ölçülen yıllık enflasyon, Temmuz ayındaki yüzde 2,6’dan Ağustos ayında yüzde 2,2’ye düştü. Bu düşüş, enerji enflasyonunun yüzde 1,2’den eksi yüzde 3,0’a gerilemesiyle doğrudan ilişkili olduğu belirtildi.