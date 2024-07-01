Türkiye ‘gri liste’den çıktı, ‘rüşvet cenneti’ listesine girdi

Ekonomi Servisi

Gri listeden çıkarılan Türkiye, Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından yayınlanan raporda ‘rüşvet cenneti’ olarak nitelendirildi.

OECD bünyesindeki Rüşvetle Mücadele Grubu’nun (WGB) raporunda Türkiye’nin rüşvetle mücadele konusundaki tavsiye ve kriterlere uymadığı, taahhütleri yerine getirmediği vurgulandı.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “İktidar, Türkiye’yi kara para ve suç örgütlerinin ikametgahına çeviren başkasıymış gibi gri listeden çıkışı başarı diye sunuyor. Şimdi ise yolsuzluk ve rüşvetle mücadeleden kaçıyor. Türkiye, Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından yayınlanan raporda ‘rüşvet cenneti’ olarak nitelendirildi” dedi.

Toprak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’yi gri listeden çıkartmakla övünen iktidar şimdi yolsuzluk ve rüşvetle mücadeleden kaçıyor. Yayınlanan raporda, Türkiye adeta bir rüşvet cenneti olarak nitelendirildi. 2016’dan bu yana WGB tarafından ‘yakın izlemeye’ alınmasına rağmen rüşvet tablosunun daha da kötüleştiği vurgulandı.

Türkiye’nin 1997’de imzalayıp Mart 2000’de yürürlüğe koyduğu Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’ne rağmen bugüne kadar 27 tavsiye ve uyarıdan sadece üçünü uyguladığı, ciddi ölçüde eksikliklerin olduğu ve sözleşmede yer alan temel yükümlülüklerle taahhütlere uyulmadığı belirtiliyor. Yılda 4 kez Paris’te yapılan WGB toplantılarında 21 kritik tavsiye ile ilgili hiçbir adım atmadığı vurgulanan Türkiye’nin 2018 ve 2022 yıllarında yabancı kaynaklara dayalı kara para aklama açısından ulusal risk değerlendirmesine alındığı dile getiriliyor. Medyanın yüzde 90’ının iktidar kontrolünde olması nedeniyle rüşvet-yolsuzluk haberlerinin sansürlenip engellendiği, erişim yasağı getirildiği, medyadaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarının soruşturulmadığı, savcılıkların yabancı rüşvet iddialarını görev alanında saymadığı vurgulanıyor.

'ŞİMŞEK SERVET AFFI YASASININ MİMARIYDI'

Sıkça değiştirilen Kamu İhale Kanunu’nun (KİK) zimmete para geçirme, rüşvet ve yolsuzluk açısından müsait olduğu, Türkiye’nin OECD sözleşmesini imzalamasına rağmen, kamu ihalesi verilen şirketlerden ‘rüşvet ve her türlü yolsuzlukla mücadele edeceğine dair taahhüt’ alına dikkat çekiliyor.

İktidar, Türkiye’yi kara para ve suç örgütlerinin ikametgahına çeviren başkasıymış gibi gri listeden çıkışı başarı diye sunuyor. Kaldı ki önceki AKP-Erdoğan hükümetlerinde Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı servetlerin aklanmasına olanak sağlayan servet affı-varlık barışı yasalarının mimarıydı.”