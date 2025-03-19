Türkiye güne gözaltılarla başladı, dolar ve euro rekor kırdı

Güne gözaltı kararlarıyla uyanan Türkiye'de döviz rekora koştu.

Serbest piyasalarda dolar 36,7510 liradan, euro 40,2140 liradan güne başladı.

Hızla yükselen dolar ve euroda rekor geldi.

Dolar/TL 41.53, Euro/TL 45.20 seviyesini görerek rekor kırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 100 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

Uzmanlar, piyasaların belirsizlikleri sevmediğini değerlendirirken, gün içindeki siyasi haber akışlarının piyasaların yönü açısından önemli olduğunu söyledi ve yatırımcıları panik satışlarına karşı uyardı.

Öte yandan küresel piyasalar da sular durulmuyor.

Bu hafta 15 merkez bankasının faiz kararı takip edilecek olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam Türkiye saat ile (TSİ) 21.00'de açıklayacağı faiz kararı öne çıkıyor. Ayrıca bankadan ve Fed Başkanı Powell'dan gelecek mesajlar küresel piyasalar için oldukça kritik olacak.