Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçınında Radu Petrescu görev yapacak.

Karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak.

Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek.

Petrescu'nun yardımcılıklarını vatandaşları Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrei Chivulete olacak. Maçta Cătălin Popa VAR, Marcel Birsan ise AVAR olarak görev alacak.