Türkiye Hahambaşı İsak Haleva hayatını kaybetti

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Yahudi toplumuna liderlik yapan Hahambaşı İsak Haleva, 84 yaşında hayatını kaybetti.

2002'den beri hahambaşılık görevini yürüten Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Hahambaşı Haleva’nın ölüm haberini Şalom Gazetesi duyurdu.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı ise Haleva için şu mesajı yayımladı.

"Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

"Baruh Dayan Ha Emet."

Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, Toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Baruh Dayan Ha Emet🕯️@tcbestepe @TC_Disisleri @TC_icisleri… pic.twitter.com/kcAHZVaSaI — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) January 14, 2025

Haleva, 2003'te El Kaide'nin İstanbul'da iki sinagogu hedef aldığı ve 26 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılardan yaralı olarak kurtulmuştu.