Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Türkiye Halter Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, 2 Kasım'da yapılacak

Türkiye Halter Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 2 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ajans Haberleri
  • 28.08.2024 23:51
  • Giriş: 28.08.2024 23:51
  • Güncelleme: 28.08.2024 23:51
Kaynak: AA
Türkiye Halter Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, 2 Kasım'da yapılacak

Federasyondan yapılan açıklamada, 6. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın 2 Kasım'da Ankara'da daha sonra duyurulacak yer ve zamanda gerçekleştirileceği bildirildi.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 3 Kasım'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

BirGün'e Abone Ol