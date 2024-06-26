Türkiye hangi sonuçlarla gruptan çıkacak? Son 16'daki muhtemel rakipleri kimler?

EURO 2024'te grup aşaması bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. A Milli Takım, gruptan çıkmak için TSİ 22.00'de Çekya ile oynayacak.

EURO 2024'te grup maçları bugün tamamlanacak. Türkiye saat 22.00'de Çekya ile karşılaşacak. Aynı saatte grubun diğer maçında Portekiz ile Gürcistan karşı karşıya gelecek.

Maçlar öncesi matematiksel olarak Türkiye'nin grupta lider olma şansı da, sonuncu olma şansı da bulunuyor.

GRUPTA KALMA İHTİMALİ

Eğer Türkiye Çekya'ya kaybederse, Gürcistan da Portekiz'i mağlup ederse Türkiye grubu 3 puanla sonuncu tamamlayarak turnuvadan elenecek. Türkiye'nin bir başka grupta kalma ihtimali ise Çekya'ya 2'den fazla farkla kaybederek Hırvatistan ile birlikte en kötü iki grup üçüncüsünden biri olması.

İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK İHTİMALLERİ

Ancak Türkiye Çekya'ya 1 farkla kaybetse bile, Gürcistan Portekiz'i yenemediği takdirde en iyi üçüncüler arasında yer alacağı için gruptan çıkacak.

Türkiye Çekya'ya kaybetmediği takdirde grup 2'ncisi olarak son 16'ya yükselecek.

Öte yandan Gürcistan'ın da Çekya'nın da son 16'ya kalmak için kazanmak dışında seçenekleri yok.

SON 16 İÇİN 3 MUHTEMEL RAKİP

Türkiye'nin son 16 turunda eşleşmesi muhtemel 3 takım bulunuyor. Eğer Türkiye grubu üçüncü olarak tamamlayıp bir üst tura yükselirse 'en iyi üçüncüler' arasındaki sıralamaya bağlı olarak İngiltere veya İspanya ile eşleşecek.

Eğer Türkiye grubu ikinci tamamlarsa son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak.