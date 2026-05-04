Türkiye Hazırlık Maçları Takvimi: A Milli Futbol Takımı Kuzey Makedonya, ABD Maçları Ne Zaman?

2026 Dünya Kupası öncesi geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımı’nın hazırlık maç programı netleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği “Türkiye Kuzey Makedonya maçı ne zaman?” ve “ABD’de oynanacak Venezuela maçı saat kaçta?” soruları yanıt buldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvim, milli takımın son provasına dair önemli ipuçları veriyor.

2026 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, iki önemli özel maçta sahaya çıkacak. Program kapsamında milliler, biri Türkiye’de diğeri ABD’de olmak üzere iki kritik karşılaşma oynayacak.

Bu maçlar, teknik ekip için kadro planlaması ve oyun sisteminin son halini görmek açısından büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE – KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli takımın ilk hazırlık karşılaşması Kuzey Makedonya’ya karşı olacak. Mücadeleye dair detaylar şu şekilde:

Maç Tarih Yer Saat Türkiye - Kuzey Makedonya 1 Haziran 2026 İstanbul 20:30

İstanbul’da oynanacak bu karşılaşma, taraftar desteğiyle birlikte milli takım için önemli bir test olacak.

TÜRKİYE – VENEZUELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım’ın ikinci hazırlık maçı ise yurt dışında oynanacak. ABD’de gerçekleştirilecek karşılaşmanın detayları şöyle:

Maç Tarih Yer Saat (TSİ) Venezuela - Türkiye 7 Haziran 2026 ABD (Fort Lauderdale) 01:00

Bu mücadele, milli takımın farklı oyun tarzına sahip bir rakibe karşı performansını test etmesi açısından kritik olacak.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KRİTİK PROVA

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra katılacağı Dünya Kupası öncesinde bu iki hazırlık maçıyla son durumunu gözden geçirecek. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Teknik heyet, bu maçlarda oyuncu performanslarını analiz ederek turnuva kadrosunu netleştirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda farklı taktik dizilişler de sahada test edilecek.

RAKİPLER HAKKINDA KISA BİLGİLER

Kuzey Makedonya

Türkiye’nin geçmişte birçok kez karşılaştığı Kuzey Makedonya, disiplinli oyun yapısıyla dikkat çeken bir ekip olarak öne çıkıyor.

Venezuela

Güney Amerika temsilcisi Venezuela ise farklı futbol kültürüyle milli takım için önemli bir deneyim sunacak. Bu karşılaşma, iki takım arasında oynanacak ilk maçlardan biri olma özelliği taşıyor.

HAZIRLIK MAÇLARININ ÖNEMİ

Hazırlık maçları, büyük turnuvalar öncesinde takımların eksiklerini görmesi açısından kritik rol oynar. Bu kapsamda:

Kadro uyumu test edilir

Taktiksel varyasyonlar denenir

Oyuncuların form durumu gözlemlenir

A Milli Takım için bu iki maç, Dünya Kupası öncesi son prova niteliği taşıyor.

