Türkiye- Hollanda maçı Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda izlenecek

EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye, cumartesi günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle Tüpraş Stadyumu'nda yayınlanacak.

Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024 Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın Hollanda karşılaşmasının Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görüşmesi sonrası Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda dev ekranda yayınlanması kararlaştırıldı.

Cumartesi saat 22.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak yarı finale kadar yükselmişti. Şimdi de aynı başarı için sahaya çıkacak A Milliler Berlin'de galibiyet arayacak.

Beşiktaş Kulübü ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle binlerce vatandaşın izleyeceği karşılaşma öncesi stadyumun tüm kapıları saat 20.00'de açılacak. Tüm koltuklara Ay-Yıldızlı bayraklar yerleştirilecek.