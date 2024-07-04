Türkiye-Hollanda maçı için Tüpraş Stadyumu'nda dev ekran kurulacak
Beşiktaş, A Milli Takımı destekleyen taraftarları, Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçını izlemeleri için Tüpraş Stadyumu'na davet etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Belediyesi, A Milli Takımın Hollanda ile karşı karşıya geleceği EURO 2024 çeyrek final maçı için taraftarları Tüpraş Stadyumu'na davet etti.
Açıklamada stadyumda dev ekran kurulacağı belirtildi ve "Hollanda - Türkiye maçını hep beraber Tüpraş Stadyumu’nda dev ekranda izliyoruz" denildi.
Etkinlik hakkında verilen diğer bilgiler şöyle:
◾ Kapılar saat 20.00'de açılacak.
◾ Loca sahipleri maçı kendi localarından takip edebilecek.
◾ Tüm koltuklara Ay-Yıldızlı bayrağımız yerleştirilecektir.