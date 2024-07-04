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Türkiye-Hollanda maçı için Tüpraş Stadyumu'nda dev ekran kurulacak

Beşiktaş, A Milli Takımı destekleyen taraftarları, Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçını izlemeleri için Tüpraş Stadyumu'na davet etti.

Spor
  • 04.07.2024 15:56
  • Giriş: 04.07.2024 15:56
  • Güncelleme: 04.07.2024 16:05
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye-Hollanda maçı için Tüpraş Stadyumu'nda dev ekran kurulacak

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Belediyesi, A Milli Takımın Hollanda ile karşı karşıya geleceği EURO 2024 çeyrek final maçı için taraftarları Tüpraş Stadyumu'na davet etti. 

Açıklamada stadyumda dev ekran kurulacağı belirtildi ve "Hollanda - Türkiye maçını hep beraber Tüpraş Stadyumu’nda dev ekranda izliyoruz" denildi.

Etkinlik hakkında verilen diğer bilgiler şöyle:

◾ Kapılar saat 20.00'de açılacak.
◾ Loca sahipleri maçı kendi localarından takip edebilecek.
◾ Tüm koltuklara Ay-Yıldızlı bayrağımız yerleştirilecektir.

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