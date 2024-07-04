Türkiye-Hollanda maçı için Tüpraş Stadyumu'nda dev ekran kurulacak

Beşiktaş, A Milli Takımı destekleyen taraftarları, Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçını izlemeleri için Tüpraş Stadyumu'na davet etti.

Spor 04.07.2024 15:56 Giriş: 04.07.2024 15:56

Güncelleme: 04.07.2024 16:05 Kaynak: Haber Merkezi

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