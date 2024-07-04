Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu

Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak maçı Clément Turpin yönetecek.

Spor
  • 04.07.2024 11:22
  • Giriş: 04.07.2024 11:22
  • Güncelleme: 04.07.2024 11:40
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Türkiye ile Hollanda arasında 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak EURO 2024 çeyrek final maçının hakemi belli oldu.

TSİ 22.00'de başlayacak maçı, Fransız hakem Clément Turpin yönetecek. 

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. 

Turpin, turnuvanın açılış maçı olan Almanya-İskoçya karşılaşmasıyla İngiltere-Slovenya mücadelesinde görev yapmıştı.

Aynı gün oynanacak İsviçre-İngiltere maçında ise Daniele Orsato düdük çalacak. 

BirGün'e Abone Ol