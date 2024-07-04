Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak maçı Clément Turpin yönetecek.
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Türkiye ile Hollanda arasında 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak EURO 2024 çeyrek final maçının hakemi belli oldu.
TSİ 22.00'de başlayacak maçı, Fransız hakem Clément Turpin yönetecek.
Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.
Turpin, turnuvanın açılış maçı olan Almanya-İskoçya karşılaşmasıyla İngiltere-Slovenya mücadelesinde görev yapmıştı.
Aynı gün oynanacak İsviçre-İngiltere maçında ise Daniele Orsato düdük çalacak.