Türkiye - Hollanda Milletler Ligi (VNL) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde sahne alıyor. Filenin Sultanları, ilk hafta maçları için Brezilya’nın Brasilia kentinde parkede olacak. Türkiye’nin VNL programında dikkat çeken karşılaşmalardan biri ise Hollanda maçı olacak.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Türkiye - Hollanda maçı 4 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Mücadele, organizasyonun ilk hafta programı kapsamında yapılacak.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları’nın Hollanda ile oynayacağı karşılaşma saat 22.30’da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brasilia’daki ilk hafta maçlarında önemli rakiplerle karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hollanda voleybol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇ BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Yayın Yayın durumu Türkiye - Hollanda 4 Haziran 2026 22.30 S Sport / S Sport Plus Şifreli

FİLENİN SULTANLARI 2026 MİLLETLER LİGİ İLK HAFTA PROGRAMI

Milliler, 2026 Milletler Ligi’nin ilk haftasında 3-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya’nın Brasilia kentinde mücadele edecek. Türkiye bu süreçte Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Organizasyon Hafta Yer Rakipler 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. Hafta Brasilia, Brezilya Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Bulgaristan

FİLENİN SULTANLARI’NIN İLK HAFTA KADROSU

Pasörler

Dilay Özdemir

Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler

İlkin Aydın (Kaptan)

Saliha Şahin

Yaprak Erkek

Ayşe Çürük

Orta oyuncular

Deniz Uyanık

Berka Buse Özden

Karmen Aksoy

Merve Atlıer

Ezel Balık

Pasör çaprazları

Beren Yeşilırmak

Defne Başyolcu

Aylin Uysalcan

Liberolar

Eylül Akarçeşme Yatgın

Melis Yılmaz

TEKNİK KADRO

Pelin Çelik - Menajer

- Menajer Daniele Santarelli - Başantrenör

- Başantrenör Diego Flisi - Yardımcı Antrenör

- Yardımcı Antrenör Maurizio Mora - Yardımcı Antrenör

- Yardımcı Antrenör Artun Aksan - İstatistik Antrenörü

- İstatistik Antrenörü Marco Greco - İstatistik Antrenörü

- İstatistik Antrenörü Marco Sesia - Kondisyoner

- Kondisyoner Ilenia Marin - Fizyoterapist

- Fizyoterapist Francesco Gatti - Fizyoterapist

- Fizyoterapist Murat Beder - Masör

- Masör Seçkin Sarı - Doktor

FİLENİN SULTANLARI BRASİLİA’DA SAHNE ALIYOR

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde ilk hafta heyecanı Brasilia’da yaşanacak. Türkiye, bu etapta Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasının ardından Hollanda ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları’nın Hollanda maçı, ilk hafta programındaki önemli karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Milliler, Brasilia etabında İtalya ve Bulgaristan maçlarıyla da parkede olacak.

Türkiye - Hollanda maçı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ilk haftasında 4 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Saat 22.30’da başlayacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Filenin Sultanları, Brezilya’nın Brasilia kentindeki ilk hafta programında Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

