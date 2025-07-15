Türkiye, 'icralık vatandaşlar' ülkesi oldu: İcra dairelerinde 24 milyon dosya bekliyor

Türkiye’de her geçen gün daha fazla yurttaş borç batağında nefes alamaz hale gelirken, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Bu ülkede artık her 4 kişiden 1’i icralık! Türkiye, geçim derdini değil icra tebligatlarını takip eden milyonların ülkesi oldu” dedi.

CHP’li Gülcan Kış, mahalle muhtarlıklarının bile icra tebligatlarıyla dolup taştığını belirterek, “Vatandaş evine gelen haciz kâğıdını kaldırmaktan başka bir şey düşünemez hale getirildi. İktidar hâlâ ‘büyüyoruz’ diyor. Evet büyüyor ama halkın borcu, bankanın kârı büyüyor!” ifadelerini kullandı.

Türkiye borç ve icrada Avrupa rekorunu zorluyor!

Gülcan Kış’ın paylaştığı rakamlar ekonomik tabloyu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu:

· İcra dairelerinde 24 milyonun üzerinde dosya bekliyor.

· Türkiye nüfusuna oranla yaklaşık her 4 kişiden biri icralık.

· 2025’in ilk 5 ayında 1 milyon 38 bin kişi borcunu ödeyemediği için icraya verildi.

· Toplam bireysel kredi ve kredi kartı borcu 4,8 trilyon liraya dayandı.

· Varlık yönetim şirketleri ve TOKİ dahil toplam borç neredeyse 5 trilyon liraya ulaştı.

Gülcan Kış, Türkiye’nin borç sarmalına sürüklenmesinin baş mimarının da iktidarın ekonomi politikaları ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu vurguladı.

“Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi programı halkı borçlandırıp bankalara kazandırma düzenidir. Faizi artır, kredi kartı faizlerini artır, vatandaşı icraya sürükle. Bankalar 660 milyar lira net kâr açıklıyor. Bu kâr, vatandaşın alın terinden, borcundan geliyor. Bankaların batık kredi miktarı 432 milyar TL’ye çıktı. Bireysel borçlar 6 ayda yüzde 22 arttı. 5 ayda 1 milyon kişi icraya verildi. Şimşek’in ekonomi modeli adı konmamış bir iflas yönetimidir. Ülkeyi borçla çevirmeye çalışıyor, faturayı da vatandaşa kesiyor.”

CHP’li Gülcan Kış, Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı sert ifadelerle eleştirdi:

· Cari açık ilk 5 ayda 21 milyar doları geçti.

· Yalnızca 5 ayda faiz ödemesi 10,5 milyar dolara çıktı.

· Son 1 yılda faiz ödemesi 24 milyar dolara dayandı.

· Kur korumalı mevduat ve döviz hesaplarıyla birlikte dolarizasyon oranı %41’e ulaştı.

Gülcan Kış, iktidarın ekonomi politikalarını şu sözlerle hedef aldı:

“Bu iktidar halkı değil, bankaları yaşatıyor. Türkiye’de emekli kart faiziyle, esnaf borçla, işçi icra tehdidiyle yaşıyor. Ama bankalar rekor kâr açıklıyor. Bunun adı ekonomi değil, açıkça servet transferidir. Fakirin cebinden alıp, faizcilere veriyorlar.”

Gülcan Kış, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Türkiye bir avuç sermaye grubunun, faiz çevrelerinin kâr düzenine teslim edilmiştir. Her 4 kişiden birini icralık hale getiren bu iktidar, halktan hesap verecek. Bu düzen sandıkta değişecek. Halk borçla susturulamaz, halk bu adaletsizliğe teslim olmaz.”