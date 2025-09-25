Türkiye ile ABD arasında nükleer işbirliği anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandığını bildirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump nezaretinde Türkiye adına anlaşmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı.

Enerji Bakanı Bayraktar yaptığı açıklamada “Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlatarak Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık” dedi.

DOĞALGAZ ANLAŞMASI YAPILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Amerika Birleşik Devletleri ile doğalgaz anlaşması yapıldığını açıkladı. Bayraktar, bu kıştan itibaren ABD’den gelecek doğalgazın kullanılmaya başlanacağını ve anlaşmanın 2045 yılına kadar süreceğini belirtti.7

"RUSYA'DAN PETROL ALMAYIN"

Oval Ofis'te Erdoğan'la birlikte düzenlenen kısa soru-cevap oturumunda Trump, "Rusya, Ukrayna'ya karşı saldırganlığını sürdürürken" Türkiye'nin "Rusya'dan petrol almayı" bırakmasını istediğini belirtti.