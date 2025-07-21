Türkiye ile Irak arasındaki petrol boru hattı anlaşması 2026'da sona eriyor

Türkiye ile Irak arasında enerji alanında en uzun soluklu anlaşmalardan biri olan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması için sona yaklaşılırken, karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, iki ülke arasında 1973 yılında imzalanan ve yıllar içinde çeşitli protokollerle güncellenen anlaşmalar, 27 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sona erecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan 10113 sayılı kararla, ilgili anlaşmalar, protokoller ve eklerinin geçerliliği kaldırıldı.

Anlaşma 2010 senesinde 15 yıl uzatılmıştı.