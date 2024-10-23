Türkiye ile Kosova arasında işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Kosova arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü etkinlikleri çerçevesinde, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Güler ve Maqedonci, iki ülkenin askeri sağlık alanındaki eğitim ve işbirliği protokolünü imzaladı.