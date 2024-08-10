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Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı

Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan "Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe girdi.

Siyaset
  • 10.08.2024 10:48
  • Giriş: 10.08.2024 10:48
  • Güncelleme: 10.08.2024 10:51
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı
Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kuveyt Mali İstihbarat Birimi (KwFIU) arasında imzalanan "Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 31 Mayıs 2024'te Ankara'da, 5 Haziran 2024'te de Paris'te imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlüğe konuldu.

Mutabakat muhtırası uyarınca MASAK ile KwFIU'nun, işbirliği  içinde, ülkelerindeki yetkili makamlarca soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama ve bağlantılı öncül suçlar hakkındaki analizlerin kolaylaştırılması öngörülüyor.

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