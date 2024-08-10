Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kuveyt Mali İstihbarat Birimi (KwFIU) arasında imzalanan "Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 31 Mayıs 2024'te Ankara'da, 5 Haziran 2024'te de Paris'te imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlüğe konuldu.

Mutabakat muhtırası uyarınca MASAK ile KwFIU'nun, işbirliği içinde, ülkelerindeki yetkili makamlarca soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama ve bağlantılı öncül suçlar hakkındaki analizlerin kolaylaştırılması öngörülüyor.