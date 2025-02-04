Türkiye ile Mısır arasında imzalanan ortak bildiri açıklandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Ankara'da görüştü. İkili arasında yapılan görüşmede bölgesel konuları kapsayan istişarelerin yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler çerçevesinde 12 maddelik ortak bildiri imzalandı.

İki ülke arasında imzalanan ortak bildiride, 2024 yılında iki ülke arasında 8,8 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin olumlu gidişatı dile getirildi, ekonomik ve ticari ilişkinlerin güçlendirimesinin yanı sıra sanayi alanında işbirliğinin teşvik edilmesi ile ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaştırılmasının hedeflendiğinin altı çizildi. İki ülkede yatırımcıların ve özel sektör yatırım ortamının iyileştirilmesi çabalarına devam etmeleri taahhüt edildi.

"FİLİSTİN HALKININ HAKLARINA YÖNELİK İHLALLERİ BÖLGEDEKİ ÇATIŞMAYI GENİŞLETME RİSKİ TAŞIYOR"

Gazze Ateşkes'inin ve rehine takasının memnuniyetle karşılaşandığının belirtildiği ortak bildiride Katar ve ABD'nin ateşkeste gösterdiği çabalar takdir edildi. Anlaşmanın tüm aşamalarda uygulanması ve çabası desteklendiği vurgulandı. Gazze Savaşı'nın sonuçları sebebiyle, Filistinlilerin ülkelerinden edilmemeleri, insani yardımların artırılması, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının tahhüt edilmesi için uluslararası toplumun kollektif çabalarının yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekilen bildiride, uluslararası bağışçıların, Mısır'ın ev sahipliği yapması beklenen konferansına faal olarak katılması istendi.

Ortak bildiride, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı UNRWA'nın rolünü baltalayan kararlarından geri dönmesi gereğini vurgularken, işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Filistinli mültecileri desteklemek için vazgeçilmezliğini koruyan UNRWA'nın rolünün muhafaza edilmesinin gerekliliğinin altını çizildi. Filistin halkının dayanıklılığına, topraklarına, meşru haklarına ve vatanlarına olan bağlılıklarına verdikleri güçlü desteğine dikkat çekildi. Filistin halkının haklarına yönelik ihlallerin bölgedeki çatışmayı genişletme riski taşıdığı bildirildi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine yönelik kararlılıklarının altının çizildiği bildiride, Suriye topraklarının herhangi bir ülke için tehdit oluşturmamasını sağladıkları aktarıldı.

"TERÖZİZME VE DESTEKÇİLERİNE KARŞI 'SIFIR' TOLERANS"

Suriye halkının çıkarlarına mümkün olan en iyi şekilde hizmet edecek kapsayıcı bir siyasi sürecin önemine vurgu yapılırken, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönmeleri yönündeki ortak anlayışlarını yinelendi. Bildiride, terörle mücadele ve terörü ortadan kaldırmanın ve bölge ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

İki ülkenin ortak bildirisinde Somali' de istikrarı sağlamada Federal Hükümete destekleri teyit edilirken, Sudan'da devam etmekte olan ve ülke ve bölge genelinde insani açıdan yıkıcı sonuçlara yol açan çatışmadan duydukları üzüntü ve endişeleri dile getirildi. Libya'nın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması amacıyla, Birleşmiş Milletler’in çabaları doğrultusunda, Libya'nın sahipliğinde ve öncülüğünde bir siyasi süreci destekleme kararlılıkları iki ülke tarafından teyit edildi. Terörizmin ortadan kaldırılmasını amaçlayan uluslararası toplumun uyumlu ve koordineli eylemlerini destekleme taahhütlerini teyit edilirken ve terörizme ve destekçilerine karşı 'sıfır tolerans' çağrısında bulunuldu."