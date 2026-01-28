Türkiye ile Nijerya arasında yeni anlaşmalar: Bakanlar Göktaş ve Tekin'den açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun huzurunda iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile gerçekleştirilen anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldıklarını belirtti.

Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim ile "Kadınlara, Çocuklara, Engellilere ve Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını belirten Göktaş, "İmzaladığımız bu anlaşma ile her bireyin hayata eşit ve güçlü katılımını sağlayan destek mekanizmalarını karşılıklı tecrübe paylaşımıyla daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. İşbirliklerimizin artarak devam etmesini temenni ediyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Nijerya ile Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması'nı imzaladıklarını belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Türkiye Maarif Vakfının yürüttüğü çalışmalar, uluslararası kardeş okul uygulamaları, mesleki ve teknik eğitim alanında tecrübe paylaşımı ile yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerimiz gibi farklı alanlarda işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. İşbirliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."