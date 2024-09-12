Türkiye ile Özbekistan arasında "Yol Haritası" belgesi imzalandı

Türkiye ve Özbekistan arasında "Yol Haritası" belgesi imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın üçlü toplantı formatında istişareler yapmak Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunduğu hatırlatıldı.

Paylaşıma göre, Fidan, Yerlikaya ve Kalın burada Özbek mevkidaşları ile üçlü formatta bir araya geldi.

Buluşmada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğinin kurumsallaşmasının önemli bir adımı olan "Yol Haritası" belgesi imzalandı.