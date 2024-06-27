Türkiye, internet hızında dünyada 111'inci

Ülkelerin mobil ve sabit bant internet hızlarını aylık olarak sıralayan hız testi şirketi Speedtest by Ookla, yayınladığı raporda ülkelerin internet hızlarını açıkladı. Türkiye, sabit internet hızında Kongo’nun gerisinde kalarak 111'inci sırada yer aldı.

Bağlantı veri hızı ve gecikme süresi gibi internet erişim performansını ölçen Speedtest by Ookla, ülkelerin mayıs ayı mobil ve sabit bant hızlarını rapor halinde yayımladı. Rapor, hem ülkelerin hem de o ülkedeki en kalabalık şehirlerin internet hızlarını ortaya koydu.

Türkiye’nin ortalama sabit internet hızı 44,21, ortalama sabit indirme hızı 13,54; mobil internet hızı 40,77 Mbps, ortalama mobil indirme hızı ise 14,38 Mbps oldu. Türkiye, mobil hız konusunda 147 ülke arasında 68'inci, sabit internet hızında ise 181 ülke arasında 111'inci sırada yer aldı.

Dünya genelinde mobil internet indirme hızı ortalama 52,48 Mbps, sabit internet ortalama indirme hızı 93,67 Mbps olarak belirlendi. Hem mobil internet hem de sabit internet hızlarında Türkiye küresel ortalamanın gerisinde yer aldı.

EN HIZLI SABİT İNTERNET KULLANAN ÜLKE SİNGAPUR

Sabit internet kullanımında en hızlı ülke 289,98 Mbps ile Singapur oldu. Singapur'u 282,48 Mbps ile Hong Kong, 274,46 Mbps ile Şili takip etti. En düşük hız ise hem mobil hem sabit internette Küba oldu.