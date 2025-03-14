Türkiye-İran gerilimi büyüyor: İran istihbaratına bilgi sızdırdığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli üç ilde yapılan operasyonlarda İran istihbarat servisine bilgi sızdırdığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Milli İstihbarat Teşkilatı koordineli İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı İstihbarat Mensuplarına bilgi sızdırılmasına ilişkin bir soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Türkiye’de ilişkisi bulunan askeri üsler, önem arz eden diğer bölgeler ve yurt dışında kritik öneme sahip noktalarla alakalı bilgi toplayıp, bu bilgileri İran İstihbarat Servisi’ne aktardığı tespit edilen şüphelilere polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Antalya ve Mersin illerinde düzenlenen operasyonda, İran istihbarat servisine bilgi aktardığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Türkiye ile İran arasında son aylarda yaşanan gerilim büyüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç'ı 3 Mart'ta bakanlığa davet etti.

Kırlangıç'ın Tahran'da büyükelçiliğe çağrılmasının ardından Türkiye de İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı 4 Mart günü Dışişleri Bakanlığı'na davet etmişti.

Gerilimin temelinde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın El Cezire televziyonuna verdiği demeç yer alıyor.

İran medyasında yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'ın bölgesel politikalarını eleştirmesi Tahran'da tepkiyle karşılandı.

Fidan, burada yaptığı açıklamada "Camınıza taş atılmasını istemiyorsanız başkasının camına taş atmayacaksınız" ifadesini kullanmıştı.

Fidan, şunları söylemişti:

"Eğer siz başka bir ülkedeki bir grubu destekleyerek orada rahatsızlık oluşturmak isterseniz, başka bir ülke de sizdeki başka bir grubu destekleyerek size rahatsızlık oluşturmak ister. Yani dünyada artık hiçbir şey gizlenemiyor. Sizde olan yetenekler başkasında da var. Dolayısıyla camınıza taş atılmasını istemiyorsanız başkasının camına taş atmayacaksınız."