Türkiye-İran sınırında geçiş girişimleri arttı mı? MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından, şu ana kadar sınırlarda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi:

"Hudutlarımızda hafta boyunca 2'si terör örgütü mensubu 122 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 681'e ulaşmıştır. Son bir haftada engellenen 1342 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 38 bin 979 olmuştur. İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından, şu ana kadar sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, olası göç hareketlerine karşı proaktif bir yaklaşımla gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya devam etmektedir."

“SALDIRGAN TUTUM, BÖLGEYİ KAOSA SÜRÜKLEMEKTEDİR”

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Tuğamiral Aktürk, şöyle konuştu:

"İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmelere yoğunlaştığı dönemde İsrail, komşumuz İran'a karşı uluslararası hukuka aykırı bir saldırı başlatarak bölgesel istikrarı ve huzuru bir kez daha riske atmıştır. İsrail'in sınır komşumuz olan İran'a yönelik başlattığı hukuksuz saldırıları kınıyoruz. İsrail'in Gazze, Lübnan ve son olarak İran'a yönelik uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları, çatışmaları yayma niyetini açıkça göstermektedir. Sınır tanımayan bu saldırgan tutum, bölgeyi kaosa sürüklemektedir. İsrail, yakın coğrafyamızda ciddi bir istikrarsızlığa yol açan saldırılarına derhal son vermelidir."