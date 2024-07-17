Türkiye-İran sınırındaki fay hattında çalışma başlatıldı: Deprem üretme potansiyeli araştırılıyor
Türkiye-İran sınırında deprem üretme potansiyeli olan fay hattı, kazıyla araştırılıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli akademisyenler, iş makineleriyle yaptıkları kazılarla Van'ın İran sınırından geçen diri fayda eski deprem izlerini ve bu fayın deprem üretme potansiyelini inceliyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) akademisyenleri, AFAD ve Belediyeler Birliği işbirliğinde hazırlanan, "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi: Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu, Başkale, Erciş ve Tutak Fayı Projesi" kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.
Akademisyenlerden oluşan araştırma ekibinin gözetiminde deprem riski olduğu değerlendirilen İran'a sınır Van'ın Başkale ilçesindeki fay hattında kazı başlatıldı.
Fayın geçtiği güzergahta yapılan 30 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğindeki çukurlarda, eski deprem izlerinin tarihlendirilmesi için veri toplanıyor.
2025'in sonunda tamamlanması planlanan çalışmalarda, Van'daki Başkale ve Erciş fay zonunun yanı sıra Hakkari'deki Yüksekova ve Şemdinli, Ağrı'daki Tutak faylarının karakteristik özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.