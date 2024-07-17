Türkiye-İran sınırındaki fay hattında çalışma başlatıldı: Deprem üretme potansiyeli araştırılıyor

Türkiye-İran sınırında deprem üretme potansiyeli olan fay hattı, kazıyla araştırılıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli akademisyenler, iş makineleriyle yaptıkları kazılarla Van'ın İran sınırından geçen diri fayda eski deprem izlerini ve bu fayın deprem üretme potansiyelini inceliyor.

Güncel 17.07.2024 13:18 Giriş: 17.07.2024 13:18

Güncelleme: 17.07.2024 13:24 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA