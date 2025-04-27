Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu.

Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde gerçekleştirildi.

Organizasyonda 91 farklı ülkeden yaklaşık 18 bin sporcu yer aldı. Elit atletler kategorisinde ise 6 farklı ülkeden 22'si erkek, 27'si kadın olmak üzere toplam 49 sporcu yarıştı. Elit kategoride 7 erkek, 4 kadın Türk atlet de mücadele etti.

Yenikapı Miting Alanı'ndan start alan yarı maratonda atletler, sahil yolunda Kennedy caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapan sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya ulaştı.

Elit atletler erkeklerde Kenyalı Alex Nzioka Matata 59.40'lık derecesiyle birinci oldu. İkinciliği 1.00.47'lik derecesiyle Etiyopyalı Berehanu Wendemu Tsegu, üçüncülüğü ise 1.01.28'lik derecesiyle yine Kenyalı Shadrack Kipkurui Kenduiywo elde etti.

Kadınlarda da ilk 3 sırayı Kenyalı sporcular oluşturdu. Miriam Chebet, 1.06.07'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. İkinci sırayı 1.06.13'lük derecesiyle Sheila Chelangat, üçüncülüğü de 1.07.47'lik derecesiyle Judy Jelagat Kemboi aldı.

"İSTANBUL OLİMPİYATLARA HAZIR"

Start öncesi bir konuşma yapan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, “Dünyanın en kadim ve en güzel kentlerinden İstanbul’da, böylesine önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz kentimizde 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapmanın onurunu yaşayacağız. İstanbul dünyanın en büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmayı hak ediyor. 2036 Olimpiyatları’nı İstanbul’da düzenlemek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. İstanbul tüm yönleriyle Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya hazırdır” dedi.