Türkiye işçi hakları konusunda en kötü 10 ülke arasında

Emek Servisi

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 2025 Yılı Küresel Haklar Endeksi raporunu yayımladı. Raporda Türkiye, işçi hakları konusunda en kötü 10 ülkeden biri olarak yer aldı. En kötü 10 ülke şöyle sıralandı: Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini, Myanmar, Nijerya, Filipinler, Tunus, Türkiye.

İşçi hakları, 7 ülkede geçen yıla göre daha da fazla ihlal edilirken haklar konusunda iyileşme gösteren ülke sayısı yalnızca 3 oldu. Durumun kötüleştiği ülkeler Arjantin, Kosta Rika, Gürcistan, İtalya, Moritanya, Nijerya ve Panama olarak sıralanırken iyileşenler Avusturalya, Meksika ve Umman oldu.

Raporda ülkelerin yüzde 87’sinin grev, yüzde 80’inin ise toplu pazarlık hakkını ihlal ettiği ortaya kondu. Adalete erişim hakkının kısıtlandığı ülkelerin oranı yüzde 72 ile rekor seviyeye ulaştı. 2024’te bu oranın yüzde 65 olduğu hatırlatıldı.

Her dört ülkeden üçünde işçilerin örgütlenme hakkının ihlal edildiği kaydedildi. Grev ve toplu pazarlık hakkı, en çok çiğnenen haklar olarak öne çıktı. 2015’te işçi haklarında en iyi puanı alan ülke sayısı 18 iken bu yıl sadece yedi ülke en üst düzeyde not alabildi.