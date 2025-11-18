Türkiye - İspanya Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? 18 Kasım Salı 2025 Yayın Bilgileri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin son hafta heyecanı yaşanırken, futbolseverlerin gözü bu akşam oynanacak Türkiye - İspanya maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı sorusuna çevrildi. Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda oynanacak kritik karşılaşma, hem grubun kaderini belirleyecek hem de ay-yıldızlı ekibimize tarihî bir başarı fırsatı sunacak. TV8 canlı yayın bilgileri ve TV8 frekans ayarları da maç öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takımımız, E Grubu altıncı ve son maçında bugün deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Maçın detayları şöyle:

Karşılaşma İspanya - Türkiye Tarih 18 Kasım Salı 2025 Stad La Cartuja Stadı (Sevilla) Başlama Saati (TSİ) 22.45 Yayın Kanalı TV8 (Naklen)

Maç, Türkiye saati ile 22.45’te başlayacak ve TV8’den şifresiz olarak canlı yayınlanacaktır.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma TV8 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Sporseverler maçı televizyonlarından, uydu alıcılarından ve platformlarından kolaylıkla takip edebilecek.

MUHTEMEL 11'LER:

İSPANYA: Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Merino, Fabian Ruiz, Ferran Torres, Oyarzabal, Baena

Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Merino, Fabian Ruiz, Ferran Torres, Oyarzabal, Baena TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Oğuz, Arda, Kenan, Barış Alper.

TV8 Hangi Platformlarda Kaçıncı Kanalda?

D-Smart: 28. kanal (HD)

28. kanal (HD) Digiturk: 28. kanal (HD)

28. kanal (HD) Türksat TKGS: 8. kanal (HD) – 548. kanal (SD)

8. kanal (HD) – 548. kanal (SD) DFH Network: 5. kanal (SD)

5. kanal (SD) Kablo TV: S 34

TV8 UYDU VE FREKANS AYARI

Maçı uydu üzerinden izlemek isteyenler için TV8 güncel frekans bilgileri aşağıdadır:

TV8 HD Frekans Bilgileri

Uydu Türksat 4A Frekans 12356 MHz Polarizasyon Yatay (Horizontal) Symbol Rate 7100 Ksym/s FEC 2/3

TV8 SD Frekans Bilgileri

Uydu Kablo TV Digiturk Teledünya Türksat 4A

12346 MHz

Yatay (Horizontal)

9600 Ksym/s

FEC: 3/4 S 34 Kanal 28 HD: 29. kanal

SD: 907. kanal

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR VE TARİHÎ BİLGİ

Türkiye, son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında tarihindeki ilk ve tek galibiyetini 71 yıl önce aldı. Bu nedenle karşılaşma hem sportif açıdan hem de tarihî açıdan büyük önem taşıyor. Milli takım, gruptaki son maçında güçlü rakibi karşısında avantaj arayacak.

