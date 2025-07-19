Türkiye, İsrail'e karşı 6 maddelik eylem planına imza atmadı, Ankara'dan açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı, Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz'da Kolombiya'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan ortak bildiriye Türkiye'nin imza atmamasına ilişkin açıklama yaptı.

İddiaların asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğu ifadelerine yer verilen açıklamada, "Toplantı sonunda yayımlanan Ortak Bildiri’de yer alan hususlardan bazıları, ülkemizin uluslararası hukuki yükümlülükleri bakımından kurumlararası eş güdüm gerektirmektedir. Bu çerçevede, Ortak Bildiri’ye katılım öncesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gerekli hazırlıkları tamamlaması icap etmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz 2025 tarihlerinde Bogota’da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan Ortak Bildiri’ye Türkiye’nin destek vermediği yönündeki iddialar asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır.

Bu gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi herkesin bileceği üzere, uluslararası toplantılarda ele alınan kararlara ve ortak bildirilere katılım hususu çoğunlukla belli bir takvime yayılmaktadır. Bogota’daki toplantı sonunda hazırlanan Ortak Bildiri'ye ülkeler 20 Eylül 2025 tarihine kadar katılabilmektedirler. Halihazırda, toplantıda hazır bulanan 30 ülkeden sadece 12’si bildiriye katılım bildirmiştir.

"GEREKLİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANMALI"

Toplantı sonunda yayımlanan Ortak Bildiri’de yer alan hususlardan bazıları, ülkemizin uluslararası hukuki yükümlülükleri bakımından kurumlararası eş güdüm gerektirmektedir. Bu çerçevede, Ortak Bildiri’ye katılım öncesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gerekli hazırlıkları tamamlaması icap etmektedir.

Esasen, Ortak Bildiri’de zikredilen tedbirlerin tamamına yakını ülkemiz tarafından halihazırda uygulanmaktadır. Türkiye, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Filistinlilerin haklarını koruyan her türlü girişimi en güçlü şekilde destekleyecektir. Türkiye’nin Gazze politikasının eksik bilgiye dayanan, kötü niyetli bir zihniyetle ele alınmamasını tavsiye ediyoruz."

Ekonomi gazetesinden Zeynep Gürcanlı, "Türkiye neden eylem planına katılmadı?" başlıklı yazısıyla konuyu gündeme taşımış; Türkiye'nin Bogota'daki toplantıda 6 maddelik eylem planına imza atmadığını yazmıştı.