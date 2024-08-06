Türkiye, İsrail'e yönelik açılan soykırım davasına müdahil olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, Güney Afrika'nın, Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı İsrail'e yönelik 'Soykırım Davası'na müdahil olmak üzere Hollanda'ya gitti. Heyet, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dair bilgi, belge ve delillerle yarın Lahey'de müdahillik için Uluslararası Adalet Divanı'na dilekçe verecek.

Türkiye, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırım ve savaş suçları için Güney Afrika'nın, Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı 'Soykırım Davası'na müdahil olmak için yarın dilekçe verecek.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in de aralarında bulunduğu hukuk heyeti, Hollanda'nın Lahey kentine yapacağı yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğinin altını çizen Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, "İsrail, Gazze'de kadın çocuk demeden 40 bin kişinin ölümüne sebep olmuştur. Bu durumu tüm dünya biliyor. 29 Aralık'ta Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açmış olduğu 'Soykırım Davası', Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi'ne dayanılarak açılan bir dava. Biz de ilk andan itibaren Türkiye olarak bu davaya müdahil olacağımızı ilan etmiştik ve 31 Mayıs'ta Lahey Büyükelçiliğimiz tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na nota verilerek bu davaya müdahil olacağımız resmi olarak kayıt altına almıştık. Biz ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bütün hukuki ve teknik çalışmaları yaparak, uluslararası hukukun, Uluslararası Adalet Divanı'nın bundan önceki soykırım davaları olmak üzere, uluslararası ceza mahkemeleri olmak üzere, keza aynı şekilde bütün bunları çalışarak; bilgi, belgeleriyle delilleri ortaya koyarak müdahillik başvurusu hazırladık. Yarın, TBMM Hukuk Heyeti olarak, heyette Avrupa Birliği Karma Parlamentosu Başkanımız İstanbul Milletvekilimiz İsmail Emrah Karayel ve Anayasa Komisyonu üyemiz, Denizli Milletvekili Cahit Özkan olmak üzere Lahey'e gideceğiz. Lahey'de Türkiye saati ile saat 17.30'da Uluslararası Adalet Divanı'nda dilekçemizi sunacağız" dedi.

DOSYAMIZA GÜVENİYORUZ"

Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise, "Tabii burada daha önce sunulan dilekçelere ek olarak Türkiye'nin görüşlerini ifade edeceğiz. İsrail'in yargılanmasının son derece önemli olduğunu ifade ettiğimiz bu süreçte inşallah İsrail'in soykırımdan ceza alması için Türkiye olarak üzerimize düşen katkıyı yapmış olacağız. Tabi süreç içerisinde hem ülke olarak, bizim ifade ettiğimiz gibi sunduğumuz deliller, hem de diğer ülkelerin söylediği ifade ettiği hususları destekler mahiyette ifadeler. Daha önceki verilmiş Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararlara atıflarla Güney Afrika'nın davasını destekler bir süreç yürütüyoruz. Son derece kapsamlı bir çalışma neticesinde hazırlanmış bu dilekçeyi inşallah Ülkemiz adına teslim edeceğiz yarın. Uluslararası kamuoyunda olan cezasızlık, 'İsrail'e dokunulamaz!' algısının ortadan kalkmasını ve soykırımın ortadan kalkmasını sağlayacak. Biz bu konuda güveniyoruz. Hem dosyamıza güveniyoruz hem de adalet anlayışı içerisinde adalet sistemi içerisinde ve diğer bütün alanlarda olduğu gibi İsrail'e karşı atılacak bütün adımları gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.