Türkiye-İsrail hattında 9 ayda 456 gemi seferi

Melisa AY



Emperyalistlerin desteğini alarak İşgal ve abluka altındaki Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına karşı hamasi söylemlerden ileri gitmeyen rejim ticarete de engel olmuyor. Türkiye limanlarından her ay onlarca gemi İsrail'e gidiyor. Sıvı yakıt yüklü tankerlerden araç taşıyan gemilere, konteynerden kuru yük gemilerine yüzlerce ticari gemi, Türkiye'den İsrail'e seyretti.

Yılın ilk 9 ayında Türkiye'den İsrail'e yapılan direkt seferlerin sayısı 456'ya ulaştı. Türkiye'den Hayfa'ya 302, Aşdod'a 154 sefer yapıldı. Akdeniz Bölgesi'nde ihracatçılar geçen bir yılda gelirlerine gelir katarken bu bölge Türkiye-İsrail deniz ticareti hattını adeta sırtladı. İskenderun limanı, 9 ayda 130 gemiyle İsrail seferlerinde ilk sırada yer alırken onu 103 seferle Mersin takip etti. İzmir Aliağa'da bulunan Nemrut limanından Hayfa ve Aşdod limanlarına 80 gemi hareket etti. Ayrıca hem sanayi yükleri hem de metal ve kimya ürünleri açısından stratejik bir çıkış noktası olan Kocaeli Körfezi'nden sınırlarında bulunan limanlardan toplam 45 gemi direkt İsrail'e gitti.

Her ay ortalama 50 geminin hareket ettiği limanlardan gerçekleşen 456 seferin 176’sı konteyner gemisi, 118’i genel yük gemisi, 79’u Ro-Ro gemisi, 35’i dökme yük gemisi, 30’u tanker oldu. Konteyner ve genel yük taşımacılığı seferlerin 3'te 2'sini oluşturdu.

Seferlerin büyük çoğunluğu, off-shore merkezli şirketlerin kolay bayraklı gemilerinden oluştu. Limanlardan, hem Türkiye hem de dünyada en yaygın olan kolay bayraklardan Panama bayraklı 110, Liberya bayraklı 98, Marshall Adaları ve Kamerun bayraklı onlarca gemi gitti. Ülke İsrail ile ticareti kağıt üzerinde durdurmasında rağmen 8 ayrı Türkiye bayraklı gemi de İsrail limanlarına hareket etti.

Hayfa ve Aşdod liman ve demir sahalarında her gün Türkçe isimli gemiler gözlemlenebilirken geçen yılın eylül ayında Ticaret Bakanlığı'nın "İsrail ile değil Filistin ile ticaret için hareket ettiğini" iddia ettiği Deval şirketine ait gemiler de hâlâ bu limanlarda bulunuyor. Şirket, 456 gemilik listede Türkçe isimli ya da merkezli Ottoman, Hızır gibi şirketlerden yalnızca biri.