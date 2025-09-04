Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | EuroBasket 2025 son 16 turu maçı tarihi

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu’nu namağlup tamamladı. Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan grup maçlarında 5’te 5 yapan 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç ile eşleşti. Çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek bu kritik mücadele basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye - İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI TARİHİ VE SAATİ

EuroBasket 2025 son 16 turunda oynanacak Türkiye - İsveç maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak. Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga salonunda oynanacak karşılaşma, 12.00’de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı henüz netleşmedi ancak TRT Spor ekranlarından canlı olarak verilmesi bekleniyor.

12 DEV ADAM GRUPTA RAKİP TANIMADI

Ay-yıldızlı ekip, EuroBasket 2025 A Grubu’nda Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile karşılaştı. Milliler, sırasıyla Letonya’yı 93-73, Çekya’yı 92-78, Portekiz’i 95-54, Estonya’yı 84-64 ve son olarak da turnuvanın favorilerinden Sırbistan’ı 95-90 mağlup ederek grup etabını zirvede bitirdi.

Türkiye, güçlü performansıyla dikkat çekerken, İsveç karşısında da çeyrek finale çıkmak için parkeye çıkacak. Basketbolseverler, 12 Dev Adam’ın EuroBasket 2025 yolculuğunda bir sonraki adımını merakla bekliyor.