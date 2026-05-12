Türkiye - İsviçre Basketbol Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta? Bilet Fiyatları Açıklandı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda İsviçre ile oynayacağı karşılaşma öncesi beklenen bilet duyurusu geldi. Grubu birinci sırada tamamlamayı ve elemelerde ikinci tura yükselmeyi garantileyen 12 Dev Adam, son hafta maçında taraftarı önünde parkeye çıkacak.

TÜRKİYE - İSVİÇRE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - İsviçre basketbol maçı, 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 6. ve son hafta karşılaşmasında İsviçre’yi konuk edecek.

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İsviçre arasında oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Basketbolseverler, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın grup aşamasındaki son maçını Sinan Erdem Spor Salonu’nda takip edebilecek.

TÜRKİYE - İSVİÇRE BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul’da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Milli takım, İsviçre karşısında sahaya taraftar desteğiyle çıkacak.

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın İsviçre ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre basketbolseverler, karşılaşmanın biletlerini Biletix üzerinden satın alabilecek.

TÜRKİYE - İSVİÇRE BASKETBOL MAÇI BİLET FİYATLARI

Kategori Bilet Fiyatı Saha İçi 3. Sıra 3.000 TL VIP 1.000 TL 1. Kategori 600 TL 2. Kategori 400 TL 3. Kategori 300 TL 4. Kategori 200 TL

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nu birinci sırada tamamlamayı ve elemelerde ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Bu nedenle İsviçre karşılaşması, milli takım için grup aşamasının son sınavı olacak.

Türkiye’nin sahaya liderlik avantajıyla çıkacak olması, maça olan ilgiyi artırıyor. Taraftarlar hem milli takımı desteklemek hem de Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki atmosferi yaşamak için bilet satışlarını yakından takip ediyor.

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇ BİLGİLERİ

Maç Organizasyon Tarih Saat Salon Bilet Satışı Türkiye - İsviçre FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 6 Temmuz Pazartesi 19.00 Sinan Erdem Spor Salonu Biletix

