Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman?

Çin’i yenerek adını yarı finale yazdıran Filenin Sultanları'nın rakibi İtalya oldu. Türkiye-İtalya Voleybol yarı final maçı ne zaman? Türkiye Kadın voleybol takımının yarı final rakibi kim? Detaylar belli oldu.

2024 Paris Olimpiyatları’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Çin’i 3-2’lik set skoruyla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye’nin yarı final maçı ne zaman? Filenin Sultanları yarı finalde kiminle mücadele edecek? Bu soruların yanıtı da belli oldu.

TÜRKİYE- İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Çin’i mağlup etmesinin ardından Filenin Sultanları, İtalya ile yarı final karşılaşmasını 8 Ağustos Perşembe günü oynayacak.

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya'nın Sırbistan'ı 3-0 yenmesinin ardından 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarı finalin adı da Türkiye-İtalya oldu. Karşılaşma 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşmanın TRT 1'de yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE, İTALYA'DAN RÖVANŞI ALABİLECEK Mİ?

Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi de belli oldu. Bugün saat 22.00’de oynanan İtalya-Sırbistan karşılaşmasını İtalya 3-0 kazanarak Türkiye'nin rakibi oldu. Grup aşamasında da İtalya, Türkiye'yi 3-0'la mağlup etmişti. Türkiye-İtalya yarı final eşleşmesi, grup maçının rövanşı niteliğine de sahip olacak.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA SIRALAMASI

Türkiye Kadın Voleybol Takımı, 362.15 puanla dünya sıralamasında dördüncü sırada bulunuyor. Birinci sırada ise 415.22 puanla İtalya yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN VOLEYBOL OLİMPİYAT KARNESİ

Filenin Sultanları 2012, 2020 ve 2024 yıllarında olimpiyatlara katılma başarısı gösterirken, en iyi derecesi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda beşinci sırada yer alması oldu.