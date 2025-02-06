Türkiye - İzlanda basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - İzlanda kadın basketbol maçı canlı izle

A Milli Kadın Basketbol Takımı 8-29 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 5. maçında İzlanda ile karşılaşacak. Son dört maçını galibiyetle geçen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın bugünkü maçına dair Türkiye - İzlanda basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları gündemde. Peki, Türkiye - İzlanda basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Türkiye - İzlanda kadın basketbol maçı canlı izleme ekranı!

TÜRKİYE - İZLANDA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

6 Şubat Perşembe günü Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu gerçekleşecek Türkiye İzlanda basketbol maçı saat 19.00'da başlayacak.

TÜRKİYE - İZLANDA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçın kapsamında oynanacak Türkiye - İzlanda kadın basketbol maçı TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - İZLANDA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLEME EKRANI