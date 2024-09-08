Türkiye - İzlanda maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde galibiyet için İzlanda karşısına çıkıyor. Maçın başlamasına saatler kala Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda ve Türkiye-İzlanda maçı ne zaman soruları da yanıt buldu.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇININ HAKEMLERİ

Türkiye - İzlanda maçını Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri Denis Rexha ve Ridiger Çokaj oldu. Maçın 4. hakemi ise Eldorjan Hamiti.

TÜRKİYE'DE 3 EKSİK, 1 ŞÜPHELİ

Türkiye- İzlanda maçında sakatlıkları süren Ferdi Kadıoğlu ve Semih Kılıçsoy forma giyemeyecek. Barış Alper Yılmaz da kırmızı kart cezası nedeniyle maçta yerini alamayacak. Öte yandan, cezası biten Merih Demiral da Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi halinde sahada yerini alabilecek.

ARDA GÜLER İZLANDA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galler - Türkiye maçında kaval kemiğinde şiddetli ağrı hisseden ve 88'inci dakikada oyundan alınan Arda Güler'in İzlanda maçında oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI HANGİ GÜN VE NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İzlanda maçı saat 21.45'te oynanacak. Türkiye-İzlanda maçı, TV8'den canlı olarak yayınlanacak.