Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup maçında Arnavut hakem Enea Jorgji düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda 9 Eylül 2024 Pazartesi günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

Öte yandan A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında bu akşam deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.