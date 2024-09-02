Türkiye-İzlanda maçının öncelikli bilet satışları başladı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. İzlanda maçının genel bilet satışları ise 3 Eylül 2024 Salı günü saat 15.00'te başlayacaktır." denildi.

Açıklamada, "Bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama'dan, tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabilecektir. Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr'de yer alacaktır. Passo dışında farklı internet sitelerinden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir." bilgisi verildi.