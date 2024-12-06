Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılına özel sergi



Japon Sanat Merkezi tarafından, Japonya Araştırmaları Derneği’nin iş birliği ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğunun destekleri Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesi bir sanat sergisi düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisinde "WABİ-SABİ-Lotus 5 Grubu Japon Sanat Sergisi” ismiyle düzenlenen sergi, 6-22 Aralık 2024 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Sergi, Japon Sanat Merkezi kurucularından Erdal Küçükyalçın ve eşi Aynur Küçükyalçın’ın önderliğindeki açılış programına Japonya Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Brezilya, Moldova ve Lübnan Başkonsolosları, serginin onur konuğu olarak Yoshinori Moriwaki katıldı.

Sergiyi düzenleyen isimlerden Erdal Küçükyalçın sergiyle ilgili 1 yıl önceden beri hazırlık yaptıklarını söyleyerek, “Sergimiz Wabi-Sabi konsepti ile açıldı. Wabi-Sabi Türkçede “geçicilik” ve “natamamlık” anlamına geliyor. Bu kavram Japon estetik duygusunu en iyi yansıtan 2 kelimeden oluşuyor. Eserler için 2 önemli sanat dalından beslendim bunlar, ’mürekkep resmi’ ve ’kaligrafi’. Halkımızdan burayı ziyaret etmelerini ve Japon sanatını daha yakından tanımaya çalışmalarını rica ediyoruz. Sergide 50 adet öğrencinin toplam 50 eseri sergileniyor. Ülkemizde yepyeni bir sanat akımının doğmakta olduğunu müjdelemek istiyorum. Bu sergi de bunun işaret fişeği” şeklinde konuştu.



Aynur Küçükyalçın ise sergiyle ilgili olarak, “Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla bu sene bir sürü etkinlik yapılıyor. Biz de Japon Sanat Merkezi olarak 10. yılımızı kutluyoruz. Belli bir çalışma saatini aşan öğrencilere “hanko” isminde bir mühür verdiklerini ve resimlerini onunla imzaladıklarını söyleyen Küçükyalçın, böylece artık tek başına resim yapmaya hak kazandıklarını ifade etti. Küçükyalçın, “Doğal boya ve doğal malzeme kullanıyoruz. Çünkü uzun süre dayanabiliyor, renkleri bozulmadan kalabiliyor. Konseptin iyi oturduğunu düşünüyoruz. Japon resminin hemen her tekniğini kullandık. Burada bunu sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

Sergide konuşmacıların da söz almaları sonrası gelen katılımcılar sergilenen eserler arasında dolaşarak incelemelerde bulundu.