Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Brezilya’ya 3-0 mağlup oldu
20-23 Haziran’da Bangkok’ta oynanacak Milletler Ligi finallerine gitmeyi garantileyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong’da karşı karşıya geldiği Brezilya’ya 3-0 yenildi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi.
Finallere yükselmeyi garantileyen Türkiye, Hong Kong’da oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.
Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.
Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin-Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek.
2024 VNL Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.